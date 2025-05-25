Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi’nden Olumsuz Haber

AVUSTURYA LİGİ’NDE PUAN KAYBI

Avusturya liginde son haftaya taşınan 2. lik mücadelesinde Austria Wien, BW Linz karşısında 90. dakikada öne geçiyor fakat 90+2’de yediği gol ile puan kaybı yaşıyor. Karşılaşma sonuç olarak 2-2 berabere bitiyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALİ AZALDI

Bu sonuçla ligi ikinci bitiren Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkını elde ediyor ve temsilcimiz Fenerbahçe’nin seribaşı olma ihtimali ortadan kalkıyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda muhtemel rakipleri ise şu şekilde sıralanıyor: Benfica, Feyenoord, Rangers veya Club Brugge-Salzburg maçının galibi ile eşleşecek.