Fenerbahçe’ye Şok Eden Sakatlık Haberi

FENERBAHÇE’NİN ORTA SAHA ARAYIŞI

Fenerbahçe, orta sahada defansif özelliklere sahip bir oyuncu arayışında West Ham’ın Meksikalı yeteneği Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna katmayı tercih etti. Sarı-lacivertli forma altında bir maça çıkan Edson Alvarez’den milli arada beklenmedik bir haber geldi.

ALVAREZ’İN SAKATLIĞI ENDİŞE YARATIYOR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile gerçekleştirdiği maçta sakatlandı. Mücadeleye kaptan olarak başlayan Alvarez, sakatlığı nedeniyle 32. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı. Oyuncunun herhangi bir darbeye bağlı olmadan sakatlanması, endişeleri artıran bir durum oluşturdu. Hamstring sakatlığı geçirdiği değerlendirilen Meksikalı futbolcunun sağlık testlerinden sonra durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak.

