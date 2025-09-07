Fenerbahçe’ye Şok Sakatlık Haberi!

FENERBAHÇE’NİN TRANSFERİNE ŞOK SAKATLIK

Fenerbahçe, defansif özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu arayışında West Ham’da forma giyen Meksikalı yıldız Edson Alvarez ile kiralık olarak anlaştı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, yalnızca bir maçta görev aldıktan sonra milli arada beklenmedik bir haberle gündeme geldi.

JAPONYA MAÇINDA SAKATLANDI

Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Ancak, 32. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Meksikalı futbolcunun, herhangi bir darbeye maruz kalmadan sakatlanması ise endişeleri artırmış durumda. Hamstring sakatlığı geçirdiği düşünülen Edson Alvarez’in, sağlık testlerinin ardından durumu hakkında detaylı bilgiler verilmesi bekleniyor.