“Fenerbahçe’ye Tansiyon Yükselten An!”

MAÇTAN NOTLAR VE GİDİŞAT

Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Fenerbahçe bir araya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen maçta, ilk yarı boyunca gerilim epey arttı. Konuk ekip Fenerbahçe’nin öne çıkan isimleri Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA VE MÜDAHALE

Tadic, bir pozisyon sonrasında Talisca’nın üzerine doğru yürümek istedi. Ancak, sarı-lacivertli takımın diğer oyuncuları bu anı fark ederek hemen araya girdi ve yaşanan gerilimin daha fazla büyümesini önlediler.