Fenerbahçe Yeni Teknik Direktör Arıyor

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de günler yoğun geçiyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. İsimler arasında İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic bulunuyor.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMDE

Yönetici Hamdi Akın, CNBC-e’ye verdiği demeçte, “Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak.” şeklinde düşündüğünü aktardı. DHA’nın haberine göre Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün, genç ve deneyimli İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco olması bekleniyor. 39 yaşındaki Tedesco, görev aldığı kulüplerde hücum futbolu oynatarak dikkat çekiyor.

TEDESCO’NUN BAŞARILARI

4-2-3-1 sistemini benimseyen Tedesco, Fenerbahçe yönetimiyle bu isteğini paylaşmış. Belçika Milli Takımı ile 16 ay boyunca mağlubiyet yaşamayan Tedesco’nun EURO 2024’te takımını namağlup gruptan çıkardığı biliniyor. Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan Tedesco, Schalke 04 ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselip, Spartak Moskova’nın da en genç teknik direktörü oldu. Leipzig’deki başarılı sezonunda takımını DFB-Pokal’ı kazandırıp ligi 4. sırada tamamlamıştı.

ALİ KOÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor,” ifadelerini kullandı. “Spalletti’yi istedik, takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik.” diyerek ekledi.

Koç, Devin Özek’in birkaç hocayla iletişimde olduğunu ve en kısa sürede yeni teknik direktörün açıklanacağını belirterek, “24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.” şeklinde konuştu.