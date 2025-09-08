Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörünü Açıklıyor

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden takımda teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic’i gündemine alan Fenerbahçe’de yönetici Hamdi Akın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YABANCI HOCADAN SIDE VURULUYOR

CNBC-e’ye konuşan Akın, “Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak.” ifadelerini kullandı. DHA’nın haberine göre, Fenerbahçe’de yeni teknik direktör kararının Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olması bekleniyor. 39 yaşındaki Tedesco’yu ön plana çıkaran en önemli özellik, görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti.

Hızlı netice alan bir teknik direktör olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı ile 16 ay mağlubiyet yüzü görmemiş ve EURO 2024’te takımını namağlup gruptan çıkarmayı başarmıştı. Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan Tedesco, Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör olarak çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova’nın en genç teknik direktörü unvanına sahip oldu. Yeniden Almanya’ya döndüğünde Leipzig ile ilginç bir hikaye yaşadı; takım 11’inci sıradayken DFB-Pokal’ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

ALI KOÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, kadın kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda, “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor.” dedi. Koç, “Spalletti’yi istedik, takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik.” ifadelerini kullandı. Koç, yeni teknik direktörü açıklama zamanının geldiğinde, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde. Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var.” şeklinde bilgi verdi.