Fenerbahçe Yeniden Zirvede: Zor Maçtı

MÜCADELEDE FENERBAHÇE’YE ZAFER GETİREN GOLLERE KATKI

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak önemli bir zafere imza attı. Kritik karşılaşma, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti ve Burak Pakkan maçın hakemliğini yaptı. Fenerbahçe’nin gollerini Dzeko (2) ve En Nesyri kaydetti. Rizespor’un golleriyse Sowe’den geldi. Müsabaka sonrası spor yazarları, Fenerbahçe’nin oyununu ve yeni transferlerini çeşitli şekillerde eleştirdi.

MOURINHO’NUN TACTICSİ VE RAKİBİN DURUMU KONUŞULACAK

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Mourinho’nun tercih ettiği ilk 11’in yine başarısız olduğunu belirtti. “Mourinho, maç sırasında vazgeçmedi. Ancak Rizespor’un iki kırmızı kartla eksilmesi, Fenerbahçe’ye avantaj sağladı. Kulübedeki tüm oyuncuları sahaya sürdü. Ancak bu durum, haklı kartlarla rakibin dokuz kişi oynaması ile daha çok anılacak.” ifadelerini kullandı.

Ömer Üründül ise Fenerbahçe’nin takım durumu hakkında değerlendirme yaptı. “Mourinho hâlâ hatalarından ders çıkarmıyor. Takımda gol atan başka bir oyuncu yok. Dzeko ve En-Nesyri dışında skora katkı sağlamakta zorlanıyoruz.” şeklinde yorum yaptı.

MÜSABAKADAKİ ŞANS FAKTÖRÜ

Engin Verel, Fenerbahçe’nin ilk net şutunu 33. dakikada çektiğini, ancak bunun da verimsiz olduğunu ifade etti. “Oynayan oyuncularda değil, sistemde bir yanlış var. Çağlar neden oynamadı? Böyle giderse Fenerbahçe’nin işinin zor süreceği aşikâr.” diye konuştu.

Murat Özbostan, Mourinho’nun yönteminin takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. “Fenerbahçe’nin kadrosu çok yetenekli ama sorun hala hocada. Şampiyon olmak için bu takımın eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor.” dedi.

İlker Yağcıoğlu ise son dakikalarda Fenerbahçe’nin geri dönüşüne işaret ederek, “İki-0’dan dönmek sevindirici ama 11’e 11 oynansaydı, durum ne olurdu?” sorusunu yöneltti.

Uğur Meleke de, maçın ilk devresinde gelen kırmızı kart sonrası oyunun nasıl değiştiğini vurguladı. “İlk yarıda penaltı kazandırdı. Rizespor’un 4+4 ile savunmaya çekilmesi, Fenerbahçe’nin de üstünlüğünü artırdı.” diyerek maç içinde yaşanan olayların önemine dikkat çekti.

Ahmet Çakar ise maçın gidişatı ve Türk hakemliği ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. “Türk hakemliği, Türk futbolunun ve sosyal barışın beka sorunudur.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.