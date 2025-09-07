Fenerbahçe, Zidane İçin Düğmeye Bastı

YENİ HOCA ARAYIŞI

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli arada yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı. Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferleri sayesinde kadro değerini artıran sarı-lacivertliler, en son yeşil sahaların efsanesi Zinedine Zidane’ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

ALİ KOÇ’UN HEDEFLERİ

Başkan Ali Koç’un, ”kesinlikle yabancı bir hocadan yana olduğunu” belirtmesi dikkat çekti. Koç’un, takımın başına tartışmasız bir isim getirmek için istekli olduğu öğrenildi. Bu durumda, Fenerbahçe’nin hedefi, dünyanın dört bir yanında tanınan bir futbol adamı ile anlaşma sağlamak.

ADAYLARLA GÖRÜŞMELER

Sportif direktör Devin Özek, üç önemli adayla temasa geçti. Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, bu adaylardan Spalletti’nin ailesiyle vakit geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği bildirildi. Böylece, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.