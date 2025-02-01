Fenerbahçeli Yönetici Mehmet Salih Dereli Vefat Etti

Fenerbahçe Kulübü’nde Acı Kayıp

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli’nin vefat ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Yönetim kurulu üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli’yi kaybettik” denildi. 2021 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği yapan Dereli, kulübün 5213 numaralı üyesiydi.

Dereli’nin Katkıları ve Hizmetleri

Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularından olan Mehmet Salih Dereli, kulübe birçok kıymetli hizmette bulundu. Sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi aktif olarak görevine devam eden Dereli, Fenerbahçe camiasında önemli bir yere sahipti. Kulüp, “Mehmet Salih Dereli’ye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Cenaze Törenine Dair Bilgiler

Kulüp, cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtirken, spor camiası ve Fenerbahçeliler için büyük bir kayıp olarak değerlendirilen Dereli için taziye mesajları da gelmeye devam ediyor.