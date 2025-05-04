Fenerbahçeliler Beşiktaş’ı Teşekkür Etti

MAÇIN SONUCU VE GOL

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, siyah-beyazlıların 1-0’lık zaferiyle tamamlandı. Beşiktaş’ın galibiyetini sağlayan tek golü Gedson Fernandes attı.

BÜYÜK BAŞARI VE REKABET

Bu sonuç, Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki rakibine önemli bir darbe vurmasına vesile oldu ve aynı zamanda bu sezon hem kendi sahasında hem de rakip sahada Fenerbahçe’yi yenmeyi başardı. Maç sonrasında ise dikkat çekici gelişmeler yaşandı.