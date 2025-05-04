Gündem

Fenerbahçeliler Beşiktaş’ı Teşekkür Etti

fenerbahceliler-besiktas-i-tesekkur-etti

MAÇIN SONUCU VE GOL

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, siyah-beyazlıların 1-0’lık zaferiyle tamamlandı. Beşiktaş’ın galibiyetini sağlayan tek golü Gedson Fernandes attı.

BÜYÜK BAŞARI VE REKABET

Bu sonuç, Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki rakibine önemli bir darbe vurmasına vesile oldu ve aynı zamanda bu sezon hem kendi sahasında hem de rakip sahada Fenerbahçe’yi yenmeyi başardı. Maç sonrasında ise dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 1-0 kaybetmesi sonrası Galatasaraylı yıldızlar Icardi ve Osimhen sosyal medya üzerinden ardı ardına açıklamalarda bulundu.
Gündem

Aksaray’da Hız Limitleri Güncellendi!

Aksaray'da, İl Trafik Komisyonu'nun toplantısında bazı yolların hız limitleri güncellendi. Yeni uygulama ile sürücüler için yeni hız sınırları belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.