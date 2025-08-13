Spor

Fenerbahçelileri Korkutan Sakatlık! Duran Çıktı

FENERBAHÇE’YE ŞANSLARLA DOLU MAÇ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 mağlup olduğu müsabakanın rövanşında Hollanda’nın Feyenoord takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda ev sahibi olarak oynadı ve maçın ikinci yarısında bir sakatlık olayı yaşandı.

YENİ TRANSFER DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe’de golcü futbolcu Jhon Duran, 60. dakikada sahada sakatlanarak yere düştü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi olan Duran, 62. dakikada yerini Anderson Talisca’ya bıraktı.

