Fenerbahçelilerin Korkusu Sakatlıktan Kaynaklandı

SARILACİVERTLİLER RÖVANŞTA FEYENOORD İLE YÜZ YÜZE GELDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçında, daha önce 2-1 kaybettiği Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında beklenmedik bir sakatlık olayı yaşandı. Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Jhon Duran, 60. dakikada aniden yere düştü. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Duran, bu durum sonrası 62. dakikada Anderson Talisca ile değiştirildi.

İstanbul’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul'da bir otomobilin makaslama yaparak hafif ticari araç ve başka bir araca çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

