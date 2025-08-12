Fenerbahçelilerin Korkusu Sakatlıktan Kaynaklandı

SARILACİVERTLİLER RÖVANŞTA FEYENOORD İLE YÜZ YÜZE GELDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçında, daha önce 2-1 kaybettiği Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti.

SAKATLIKLA OYUN DEĞİŞİYOR

Karşılaşmanın ikinci yarısında beklenmedik bir sakatlık olayı yaşandı. Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Jhon Duran, 60. dakikada aniden yere düştü. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Duran, bu durum sonrası 62. dakikada Anderson Talisca ile değiştirildi.