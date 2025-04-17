Fenomen Aleyna Dalveren, Düğün Yaptı!

SOSYAL MEDYANIN GÖZDESİ ALEYNANIN DÜĞÜNÜ

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem’in düğün görüntüleri, sosyal medyada yoğun bir ilgi gördü. Dalveren’in altınları taşırken zorlandığı anlar, düğünün dikkat çekici noktalarından biri oldu. Küçük yaşlarda sanat hayatına adım atan Dalveren, 5 yaşında bir reklam filmi ile ilk televizyon deneyimini yaşamıştı. Ardından “Bugün Ne Giysem” adlı moda yarışmasında kendini gösterdi ve “Arka Sokaklar” ile “Umutsuz Ev Kadınları” gibi dizilerdeki rolleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMI

Düğün sırasında, Aleyna Dalveren’e İbrahim Tatlıses şarkı söyledi ve Şafak Sezer halay çekti. Etkinlik aynı zamanda Dilan Polat ve Özlem Lina Öz gibi ünlü isimlerin de katılımıyla renklendi. Sosyal medyada yer bulan takılar ise büyük ilgi topladı. Düğün boyunca damadın bir cam fanus içinde milyon dolarlık altın setlerle girişi, herkesin şaşkınlıkla karşıladığı anlardan biri oldu.