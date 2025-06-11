Ferdi Kadıoğlu, Baba Oluyor!

FERDİ KADIOĞLU BABA OLACAK

Kariyerine İngiltere Premier Lig’de devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olma heyecanı yaşıyor. 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile birkaç ay önce evlenen Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya üzerinden bu güzel haberi sevenlerine duyurdu.

BEBEK HABERİ COŞKU YARATTI

Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım.” sözleriyle mutluluğunu ifade etti. Bu paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni ve çeşitli yorumlar aldı, böylece futbolcunun baba olma haberi geniş bir ilgiyle karşılandı.