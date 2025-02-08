Ferdi Tayfur’un Vasiyeti ve Mevlit Tartışması

FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ BELLİ OLDU

2 Ocak tarihinde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vasiyeti, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklandı. Bu gelişmenin ardından kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından tepkisini dile getirdi. Ferdi Tayfur’un 40’ı için dua etkinliğinin 12 Şubat’ta gerçekleşeceği belirtildi. Tuğçe Tayfur ile Şirin Gözalıcı, usta sanatçı için farklı mekanları tercih ettiler. Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda etti ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

DUA ETKİNLİĞİ HAZIRLIĞI

12 Şubat’ta Ferdi Tayfur’un 40’ı dolacak ve bunun için mevlit okunması planlanıyor. Hem Şirin Gözalıcı hem de Tuğçe Tayfur, bu konuda paylaşımda bulundu. Gözalıcı yaptığı açıklamada, “Sayın Ferdi Tayfur’un vefatının 40.günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18.00’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur” ifadelerini kullandı. 5 gün önce yapılan açıklamanın ardından Ferdi Tayfur’un vasiyeti de gün yüzüne çıktı. Gözalıcı, “Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi” dedi.

TUĞÇE TAYFUR’DAN TEPKİ

Vasiyetin duyurulmasına tepki gösteren Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt ile birlikte olduğuna dair bir fotoğraf paylaştı. “Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu!” diyerek, durumu eleştirdi. Tuğçe Tayfur, babasının bağışlarını ve miras dağılımı ile ilgili durumu sorgularken, “Bunlar çıkar ilişkisidir” dedi. Ayrıca, “Ve işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum.” dedi.

MEVLİT YERİ VE ZAMANI

Vasiyet açıklamasının ardından Tuğçe Tayfur, babasının mevlidi için de paylaşım yaptı. “Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Eyüp Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur.” ifadelerini kullanarak, sevenlerini davet etti.