Ferdi Tayfur Villalarını Lösev’e Bağışladı

FERDİ TAYFUR’DAN LÖSEV’E ÖNEMLİ BAĞIŞ

Ferdi Tayfur, LÖSEV’e Yalova’daki 8 lüks villasını bağışladı. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, sanatçının bu bağışıyla lösemi tedavisi gören çocuklar için “Şirinler Köyü” kuracaklarını duyurdu. 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un çocukları arasında miras tartışmaları sürerken, yeğeni Şirin Gözalıcı’nın yaptığı paylaşımda Tayfur’un servetinin yüzde 10’unu hayır kurumlarına, geri kalanını ise 6 çocuğu ve eşine bıraktığı ifade edildi. Tayfur’un Yalova Çınarcık’ta bulunan ve orman içinde yer alan 8 villasını lösemili çocuklara bağışladığı bilgisi paylaşıldı.

ŞİRİNLER KÖYÜ PROJESİ

Yalova Çınarcık’ta orman içinde yer alan 8 villasını lösemili çocuklara bağışlayan Ferdi Tayfur’un bu eyleminin, yaşam savaşı veren çocuklara yardım olacağını belirten LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, “Sanatçının bağışıyla hastalıkla mücadele eden çocuklar için ‘Şirinler Köyü’ kuracaklarını” söyledi. Bu projeyle birlikte, lösemili çocuklar için büyük bir destek sağlanması hedefleniyor.

FERDİ TAYFUR’UN MİRAS DAĞILIMI

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, uzun yıllar boyunca elde ettiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Sabah’ta yayımlanan habere göre, Tayfur’un toplam da 3 milyar lira olan servetinin yüzde 10’unu vakıflara bağışladığı kaydedildi. Ferdi Tayfur’un Türk Silahlı Kuvvetleri’ne; Bolu ve Mudurnu’da bulunan 4 dükkânını, LÖSEV’e Yalova’daki 8 villasını ve Darüşşafaka’ya ise Marmaris’teki 2 villasının yanı sıra İstanbul’daki bir dükkânını bıraktığı öğrenildi. Tayfur, mirasını ise 11 kişi arasında paylaştırırken, TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka’ya da önemli miktarlar bırakmış oldu. Usta sanatçının 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi’nde açıklandı. Vasiyetin açıklandığı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Ferdi Tayfur’un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ile Tayfur’un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı’nın anneleri katıldı.