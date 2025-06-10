Ferdi Zeyrek’e Veda Töreni Yapıldı

FERDİ ZEYREK İÇİN SON YOLCULUK

Dün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törende eşi Nurcan Zeyrek, gözyaşları içinde “16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki ‘Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende” sözlerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel de törende yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Daha sonra Zeyrek için belediye önünde ve ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi, cenaze aracının arkasında “En büyük başkan Ferdi başkan” diyerek mezarlığa kadar yürüdü. Zeyrek’in naaşı, Çatal Mezarlığı’nda defnedildi.

NAAŞI CAMİYE GETİRİLDİ

Ferdi Zeyrek’in naaşı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen törenin ardından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’ne getirildi. Burada yapılan cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Özgür Özel, konuşmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamadı; “Bir mucize gerçekleştirdi yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyerek, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağımızı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ VE NAMAZI

Zeyrek’in cenazesi, sabah saatlerinde hastaneden teslim alındı ve saat 10.30’da eşi Nurcan Zeyrek tarafından alındı. Bu sırada Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yanında bulundu. İlk törenin ardından Zeyrek’in cenazesi, çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı için Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Kılınan namazın ardından, Zeyrek için helallik istendi. Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilirken, CHP Genel Başkanı Özel’in de katılımıyla taziyeler kabul edildi.

ŞEHİRDE YAS HAVASI ESTİ

Ferdi Zeyrek’in vefat haberi sonrası şehir genelinde yas havası hakim oldu. Kentin meydanlarına “Yastayız” yazılı ve Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı. Ayrıca şehirdeki dijital ekranlarda da benzer görüntüler sergilendi.