ferdi-zeyrek-in-ailesine-taziye-ziyareti

FERDİ ZEYREK’İN KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, 2 gün süren yaşam savaşını kaybederek 9 Haziran’da hayatını yitirdi. Ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zeyrek’in cenaze töreni, Manisa’daki Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleşti ve binlerce kişi bu törene katıldı. Taziyeleri kabul etmek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törende yer aldı. Başsağlığı dileklerini iletmek isteyen kalabalık, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER TÖRENDE YER ALDI

Törene yüzlerce sanatçı ve siyasetçi katıldı. Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da bu etkinlikte yer aldı. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel’e başsağlığı dileyerek acılı anlar yaşadı. Görüntülere yansıyan o duygusal anlar, Evgar’ın gözyaşlarıyla Nurcan Zeyrek’i teselli etmesiyle dikkat çekti.