Ferdi Zeyrek’in Ölümü Şüpheli Bulundu

FERDİ ZEYREK’İN KÖTÜ KADERİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzun arızasını tamir etmeye çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek’in vefatının ardından ailesi ve bazı kesimler tarafından olayın şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün tutuklandığı bildiriliyor. Bu durum, olayın ciddi bir şekilde incelendiğini gösteriyor. Zeyrek’in trajik ölümü, halk arasında da geniş yankı uyandırdı.