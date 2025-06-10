Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlandı. Özgür Özel Gözyaşlarını Tutamadı

FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törenle Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

NURCAN ZEYREK’İN VEDA SÖZLERİ

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, ‘Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var.’ Ben bugün ona söz verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

CHP lideri Özgür Özel, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyerek, “Yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

CENAZESİ HASTANE MORGUNDAN ALINDI

Zeyrek’in cenazesi, saat 10.30 sularında hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nurcan Zeyrek’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. İlk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi ve Zeyrek’in cenazesi hastaneden alınarak belediyeye götürüldü.

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANI’NDA KILINDI

Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı ve bu namaza binlerce vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Zeyrek için helallik istendi. Ferdi Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

ŞEHİRDE YAS HAVASI HAKİM

Ferdi Zeyrek’in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara “Yastayız” yazılı, Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı. Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.