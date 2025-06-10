Ferdi Zeyrek Uğurlanıyor, Özgür Özel Ağlıyor

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Zeyrek için düzenlenen cenaze töreni, bugün saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde başladı. Cenaze töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda da bir tören gerçekleştirildi. Ferdi Zeyrek, Çatal Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

NURCAN ZEYREK’İN DUYGU DOLU SÖZLERİ

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “O çok inançlı bir adamdı; gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki ‘Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var.’ Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım; onun kalbi hep bende. Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım; onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DUYGUSAL KONUŞMASI

CHP lideri Özgür Özel de konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı. “Bir mucize gerçekleştirdi; yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyen Özel, “Bana diyordu ki yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

ZEKİREK’İN CENAZESİ HASTANE MORGUNDAN ALINDI

Ferdi Zeyrek’in naaşı, sabah saatlerinde hastane morgundan teslim alındı. Eşine, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.