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FETÖ’cü Eski Emniyet Amiri Gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün kaset kumpasçısı olan eski emniyet amirinin ele geçirildiğini duyurdu.

FETÖ’NÜN KASET KUMPASÇISI YAKALANDI

Ankara’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen operasyon çerçevesinde, 2016 yılında emniyetten ihraç edilen Ü.Y., gizli bir bölmede bulunarak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detayları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

BAYKAL’A KASET KUMPASINDA GÖZALTI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev alan Ü.Y., belgede sahtecilik, görev kötüye kullanma, FETÖ üyeliği ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullanma suçlarıyla aranıyordu. Ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçi ve milletvekillerine ait olduğu öne sürülen müstehcen görüntülerin internet üzerinden servis edilmesi, usulsüz dinleme ve kayıt alma gibi soruşturmalarda da ismi geçiyor.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Ü.Y.’nin gizlendiği ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, evde bulunan gizli bölmede saklanan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TEK TEK YAKALAYACAĞIZ

Bakan Yerlikaya, operasyona öncülük eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Ankara Valiliği’ni ve operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, “FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız” ifadesini kullandı.

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