FETÖ’nün 47 İldeki Yapısı Açıklandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde yürütülen FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon hakkında detayları aktardı. Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin belirlendiğini ve yurtdışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin de yakalandığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK

Operasyon sırasında, kripto haberleşme programları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki güncel toplantıların yapıldığı, ayrıca örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler vasıtasıyla terör örgütünün ve üyelerinin finanse edildiği tespit edildi.

GÜVENLİ ALANLARDA FARKLI ÖĞRENCİLER

Örgütün, güvenli sahalar olarak tanımladıkları bölgelere her seferinde farklı öğrencilere büyük miktarda para havale ettiği ve ev ziyaretleriyle yapılanmayı canlı tuttuğu öğrenildi. Yapılan operasyonlar neticesinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.