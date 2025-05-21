FETÖ’nün Kritik İsimlerinden Biri Yakalandı

ETHEM TAŞ’IN ÇEKMEKÖY’DEKİ GİZLİ SAKLANMA YERİ

20 Ekim 2024’te hayatını kaybeden Fetullah Gülen ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya’da sürekli görüşen ve FETÖ/PDY’nin en üst kadrosu olarak adlandırılan “Yüceler Şurası (Mollalar Grubu)” ile bağlantıları tespit edilen Ethem Taş’ın izine, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ulaşıldı. Taş’ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce Doğu Anadolu Bölgesi Bölge İmamı, Marmara Bölgesi İmamı ve Gebze ilinden sorumlu kişi olduğu belirlendi. Çekmeköy’de bir evde saklandığı tespit edilen Taş, 16 Mayıs’ta belirlenen adrese yapılan baskında yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bylock isimli programı kullanan, Bank Asya’da hesap artışı olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ethem Taş gözaltına alındı. KHK ile kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.’de çalıştığı belirlenen Taş’ın, örgüt içindeki rolü ve gizli yazışmaları da gün yüzüne çıktı. 15 Temmuz 2016 öncesinde FETÖ elebaşı Gülen’den randevular ayarlayıp güncel talimatları alan Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil, İsmail Cingöz gibi üst düzey FETÖ/PDY ülke imamlarıyla ByLock üzerinden yazışmaları tespit edildi.

FETÖ’NÜN KRİTİK İSİMİ OLARAK TANIMLANIYOR

Taş, FETÖ/PDY’nin önemli isimleri arasında yer alıyor. 2015-2018 yılları arasında Marmara Bölgesi İmamı olarak görev yaptı. Daha önce FETÖ ’nün “Washington abisi” olan Sadık Kesmeci’den devraldığı görevde, örgütün “Gaybubet” olarak tanımladığı hücre evlerinde bulunuyor. Firari bir durumda iken eşi ve çocuğuyla parklarda buluşup görüştüğü de tespit edildi. Güvenlik ve adli kaynaklar, Ethem Taş’ın, FETÖ soruşturmalarında yakalanan en önemli isimlerden biri olduğunu vurguluyor.

ETHEM TAŞ’IN GİZLİ YAZIŞMA AĞI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat Şube ve TEM Ekipleri tarafından Çekmeköy’de yakalanan Ethem Taş’ın yurtdışına birlikte çıkış yaptığı veya ByLock üzerinden görüştüğü FETÖ’nün üst düzey yöneticileri arasında İsmail Cingöz, Mustafa Yeşil, Sait Aksoy gibi isimler yer alıyor. Taş’ın, ByLock yazışmalarında örgüt içindeki atamaları duyurduğu ve FETÖ’nün gizli ağını yönettiği ortaya çıktı.

FİRAR DURUMUNDA YARGILANMIŞTI

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda 2018 yılında düzenlenen operasyonda yakalanan Taş, o dönemde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Örgüt evlerinde kaldığı ve hatsız akıllı telefon kullandığı belirlenen Taş, İstanbul Emniyeti’nin Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin ortak çalışması sonucu yakalandı. Yürütülen soruşturmada, Taş’ın FETÖ saflarında 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi İmamı olduğu anlaşılırken, firari olarak arandığı da ortaya çıkmıştı.