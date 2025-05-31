FETÖ’nün Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

FETÖ’NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına ilişkin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 6 ilde 54 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 12’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün aktif faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürülen soruşturmayı devam ettiriyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sona erdi.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI SERBEST BIRAKILDI, DİĞERLERİ ADLİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü, emniyette verdikleri ifadelerin ardından mevcut delil durumunun dikkate alınmasıyla serbest bırakıldı. Sağlık kontrollerinin ardından 40 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 16’sı tutuklama talebiyle, 24’ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına ve 28 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SON DÖNEMDE TUTUKLAMALARDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Son dönemlerinde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda toplamda 104 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması ile alakalı yürütülen bir soruşturma sonucunda, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler tespit etti.

FETÖ’NÜN YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞI

Yürütülen araştırmalarda, adli işlem geçirmiş ve ihraç olmuş şahısların çocuklarının, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirilmesi gibi yöntemler belirlendi. Örgüt, “gaybubet” evlerine yönlendirilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmamaları için özel stratejiler geliştiriyor. Yapılan tespitler, FETÖ’nün yeniden yapılanma süreçlerine girdiği yönünde değerlendirmeler yapmaya imkan tanıyor. Özellikle “ByLock” kullanan, gizli haberleşme yöntemleri kullanan ve çeşitli örgüt güdümündeki kuruluşlarda kayıtlı olan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyon, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak’ta da devam etti.