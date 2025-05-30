FETÖ’ye Dair 12 Zanlı Tutuklandı

FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde, 6 ilde gerçekleştirilen baskınlarda toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün güncel yapılanma faaliyetlerini deşifre edebilmek amacıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler de tamamlandı.

İFADELER SONRASI SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Gözaltındaki 54 şüpheliden 14’ü, ifadelerinin alınmasının ardından mevcut delil durumuna dayanarak serbest bırakıldı. Ancak sağlık kontrollerinin ardından 40 şüpheli, İstanbul’un Çağlayan’daki Adliyesi’ne sevk edildi. Burada ifade veren şüphelilerden 16’sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 24’ü de adli kontrol şartıyla serbest kalmaları için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını uygun buldu.

SON DÖNEMDE TUTUKLAMALAR ARTIYOR

Böylece son dönemlerde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 104’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni üyeler kazandırmak amacıyla müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerinde barındırıldığı tespit edildi.

YENİDEN YAPILANMA ÇABALARI BELİRLENDİ

FETÖ’nün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan kişilerin yakalanmamaları için örgütün “gaybubet” evlerine yönlendirildiği ve örgütün yeniden yapılanma çabası içinde olduğu ortaya çıkarıldı. Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer alan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak illerinde de eşzamanlı baskınlar düzenlenerek toplamda 54 kişi gözaltına alındı.