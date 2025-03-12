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Feyza Civelek Ameliyat Oldu! Kolu Kırıldı mı?

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ KAZA YAŞADI

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakterine hayat veren Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuncu, kolunun alçıda olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, “Kolumu kırdım. Görünmez kaza… Yine nazara geldik” şeklinde açıklamalar yaptı.

AMELİYAT SÜRECİ BAŞLADI

Bir süredir dizide kolu alçılı şekilde rol aldığı bilinen Civelek, bu sabah ameliyat masasına yattı. Oyuncunun kırık kol kemiğinin kaynamadığı için ameliyat edildiği öğrenildi. Ameliyata girmeden önce Feyza Civelek, “Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin” notuyla sosyal medyada takipçilerine duygularını aktardı.

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