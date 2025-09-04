fiat-doblo-ya-fiyat-indirimi-geldi

YENİ KAMPANYAYLA DÖNÜŞÜM

Fiat Doblo, Türkiye’de ticari araç denince ilk akla gelen modellerden biri olarak, 2025 Eylül ayında yeni kampanyasıyla adeta yeniden doğuyor. “Eniştelerin gözdesi” unvanıyla bilinen Doblo, bu kez sadece iş insanlarını değil, büyük aileleri de celbecek cazip fiyatlarıyla sahne alıyor. Dayanıklılığı, işlevselliği ve geniş iç hacmi ile tanınan Doblo, benzinli ve dizel motor alternatifleriyle daha fazla insanın ulaşımına sunulmuş durumda. Fiat’ın başlattığı bu yeni fiyat uygulaması, artan araç maliyetleri karşısında önemli bir çözüm sunuyor.

GENİŞ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Doblo, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari kullanımlar için geniş bir motor seçenekleri sunuyor. En uygun fiyatlı versiyon olan 1.2 litrelik 110 HP PureTech benzinli motor, şehir içi sürüşler için oldukça ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Turbo beslemeli bu motor, manuel şanzıman ile bir araya getirilerek hem düşük yakıt tüketimi sağlıyor hem de yeterli performansa sahip oluyor. Güç ve uzun yol performansı arayan sürücüler için ise 1.5 litrelik 130 HP BlueHDI dizel motor mevcut. Bu motor, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği ile kullanıcıların tercihine sunulmuş. Dizel motor, özellikle yük taşıma veya kalabalık yolculuklar için büyük avantajlar sağlarken, düşük devirlerde sunduğu yüksek tork ile yokuşlarda ve zorlu koşullarda rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.