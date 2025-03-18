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Fiat Egea Cross Fiyatlarında Büyük İndirim

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FIAT EGEA CROSS MODELİNE İLGİ YÜKSEK

Crossover kategorisinde dikkat çeken araçlardan biri olan Fiat Egea Cross, sunduğu fiyat ve özelliklerle sıkça gündeme geliyor. Türkiye pazarında önemli bir ilgi gören bu model, birçok donanım seçeneği ile tüketicilere çeşitli alternatifler sunuyor.

OTOMATİK VE MANUEL SEÇENEKLER VAR

Fiat Egea Cross, otomatik versiyonlarıyla da kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Manuel seçeneklerle birlikte, bu durum aracın Türkiye’deki popülerliğini daha da artırıyor. Güncel fiyatı ise 1.119.900 TL’den başlıyor. Giriş paketi, 95 beygir gücünde 1.4 litrelik benzinli motoru ve manuel vites seçeneği ile dikkat çekiyor.

Fiat Egea Cross, sunduğu çeşitli donanım paketleri sayesinde, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına uygun tercihler yapmasını sağlıyor. Bu özellikler, aracın pazardaki rekabet gücünü artıran faktörler arasında yer alıyor.

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