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Fiat Egea Sedan 2025’te Fırsat Sunuyor

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ARACIN PİYASADAKİ DURUMU

Türkiye’de araç piyasası adeta bir rallinin içinde yer alıyor. Bankalara başvuran vatandaşlar, yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıp geri dönmek zorunda kalıyor. Uygun fiyatlı araçlar dahi ilgi görmezken, herkes “Artık araba almak imkânsız!” diyerek isyan ediyor. Ancak burada devreye bir İtalyan efsanesi giriyor: Fiat Egea Sedan! Mart 2025 fiyatlarına göz atarak, bu şık sedan, Türkiye şartlarında bile cebinizi yakmadan direksiyon başına geçmenizi sağlıyor. Fiyatlar ve Egea’nın cazibesi sizi şaşırtacak!

EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Türkiye yolları, ekonomik krizin etkisiyle inliyor. Döviz kuru hızla yükselirken, enflasyon araç alımını zorlaştırıyor, TL’nin değer kaybı durumunu daha da kötüleştiriyor. Kredi faizleri adeta bir kırmızı bayrak gibi yüksek seviyelerde dalgalanıyor. Vatandaşlar nakit bulmakta güçlük çekerken, bankaların taşıt kredileri de yüksek faizlere dönüşmüş durumda. İşte bu noktada, Fiat, Türkiye’nin zor yollarında bir devrim gerçekleştiriyor. Enflasyon ve döviz kuru engellerini aşarak bu otomobil devinin tutkunları bayilere doğru sürükleniyor.

FIAT EGEA SEDAN FİYATLARI

Fiat Egea Sedan, 2025 modelleriyle dikkat çekiyor! 2024 model Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR, 1.049.900 TL fiyatıyla “Ben buradayım!” diyor, 2025 modeli ise 1.084.900 TL ile start çizgisinde yer alıyor.

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