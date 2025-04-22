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Fiat Yeni Model ile Dönüyor

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YENİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI

Türkiye’de sıkça karşılaştığımız otomobillerden birisi olan Fiat Egea, hem kurumsal firmalar hem de taksi gibi ticari işletmeler tarafından yaygın olarak tercih ediliyor. Bu durumun en önemli sebebi, multijet 2 isimli dizel motorunun sorunsuz çalışması, yüksek performansı ve düşük yakıt tüketimi. Ancak Fiat Egea’nın yıllar sonra sona yaklaştığı söyleniyor.

ÜRETİMİN SONLANDIRILMASI

Fiat Egea, Türkiye yollarında yaklaşık 9 yıldır yer alıyor. Bu sürenin ardından, modelin geri çekilme zamanı geldi. Fiat Türkiye, Egea’nın üretimini durdurma kararı aldı ve yeni bir otomobil getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Peki, Fiat Egea üretimi ne zaman sona erecek?

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