Fidan’dan Trump’ın Teklifine Karşı Çıkış

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATAR’A ZİYARETTE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Gazze’deki ateşkesin ardından Katar’a yapacağı ilk ziyaret olması bakımından büyük bir önem taşıyor. Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye’deki güncel durumu ele aldı. Suriye’nin yeniden inşası için enerji ve hava taşımacılığı gibi alanlarda ciddi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, Katar’ın bu konudaki çabalarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Fidan, “Uluslararası yaptırımların kalkması tabii ki önemli” diyerek, silahlı grupların ulusal ordu altında birleşmelerinin de olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

SURİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE ÖNEMLİ

Bakan Fidan, Suriye’deki terör sorunu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede DAEŞ ile birlikte PKK/YPG ile mücadelenin sürmesi gerektiğini söyleyen Fidan, “Şam’ın YPG’ye yönelik çözüm gayretleri devam ediyor. Bu meselenin kan dökülmeden çözülmesi umudumuz.” dedi. Konuşmasında, Suriye’de terörün faaliyet göstermesine izin verme şanslarının bulunmadığını vurguladı. Fidan ayrıca, Gazze’deki ateşkes sürecine dair de görüşlerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze’den çıkarma önerisini yorumlayan Fidan, “Filistin halkının Gazze’den sürülmesi projesine kesinlikle karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif.” ifadelerini kullandı. Fidan, Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin bazı Filistinlilere ev sahipliği yapma konusundaki hazırlığını da dile getirerek, “Türkiye üzerine düşeni yapacak. Yeter ki ateşkes anlaşması devam etsin.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin bölgeye gönderdiği sahra hastanelerinde tedavi edilemeyen hastalar için gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

İLETİŞİM VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Katar Başbakanı Al Sani, İsrail ve Hamas’a Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere hemen başlamaları yönünde çağrıda bulundu. Al Sani, “Filistin halkına kapımız açık ama bu gönüllülük esasına göre olmalı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bölge ülkeleri Filistinlileri misafir edecektir. Yaralı ve tıbbi desteğe ihtiyacı olanlar var. Mısır’la da iletişimi sürdürüyoruz.” diye ekledi. Al Sani, Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin başlama zamanına dair net bir plan bulunmadığını da belirtti.