Fideler Yazın Bereketini Taşıyor!

HAZİRAN AYI DOĞANIN CÖMERTLİĞİ

Haziran, doğanın zenginliğini sergilediği ve bahçelerin ile balkonların renklerle dolmaya başladığı en bereketli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Toprak, bu ay ısınırken, güneş kendini cömert bir şekilde gösteriyor. Haziran ayında doğru meyve ve sebze fidelerini ekmek, mahsulün verimliliğini iki katına çıkarıyor. Bu dönemde dikeceğiniz fideler, yaz mevsiminde bolca ürün almanızı sağlıyor.

SICAKLIĞI SEVEN SEBZELER İÇİN İDEAL ORTAM

Haziran ayı, özellikle sıcaklık seven ve hızlı bir şekilde büyüyen sebzeler için uygun bir atmosfer sağlıyor. Bu ayda toprağa ekilmesi gereken meyve ve sebzeler, yazın getirdiği bereketle büyümeye başlıyor. Bu dönemde yapılacak doğru tercihler, bahçenizden alacağınız ürünlerin miktarını artıracak.