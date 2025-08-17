File Market’ten Çarpıcı Kredi Kartı Uygulaması!

FİLE MARKET’TEN DİKKAT ÇEKİCİ UYGULAMA

Uzun yıllardır BİM bünyesinde faaliyet gösteren ancak yakın zamanda bağımsız bir şirket olarak devam etme kararı alan File Market, dikkat çekici bir gelişmeyle gündemi sarstı. “Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün” anlayışıyla yoluna devam eden market zinciri, bir dizi farklı uygulama ile dikkat çekiyor. Öncelikle birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini askıya alması ve müşterilere plastik poşet sunmaması ile biliniyor.

KREDİ KARTI İLE YENİ DÖNEM

Son olarak, mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemelerde önemli bir değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeyle birlikte, banka kartı ödeme seçeneği kaldırıldı. Mobil uygulama kullanıcılarının, kartla ödeme yapmak istediklerinde “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısı ile karşılaştığı bildiriliyor. Bu güncellemeler, File Market’in müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.