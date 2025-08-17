Gündem

File Market’ten dikkat çekici karar! Kredi kartı dışında ödeme yok

file-market-ten-dikkat-cekici-karar-kredi-karti-disinda-odeme-yok

FİLE MARKET’İN YENİ UYGULAMALARI

Uzun yıllardır BİM çatısı altında hizmet veren File Market, geçtiğimiz aylarda kendi yoluna devam etme kararı aldı. Market zinciri, ‘organik, sağlıklı ve kaliteli ürün’ temasıyla dikkat çekiyor. Son dönemde, birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini askıya alması ve plastik poşet sunmaması gibi uygulamalarıyla gündeme geldi.

PEYAKİDE YENİ ÖDEME POLİTİKASI

Şimdi ise mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yeni uygulama ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alınan karar doğrultusunda, mobil uygulamalar üzerinden yapılan banka kartı ödeme seçeneği kaldırıldı. Bu durumda kullanıcılar, “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısıyla karşılaşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Avcılar’da ‘Yan Bakma’ Kavgası Yaşandı

Avcılar'da komşular arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Hamit A., Emrah Demir'e bıçakla saldırdı, Demir hastanede hayatını kaybetti; şüpheli kısa sürede yakalandı.
Gündem

Sardes, Ziyarete Açılıyor Ve Tarihsel Önemi Var

Sardes Antik Kenti'nde yapılan 120 yıllık kazılarda ortaya çıkan Lidya dönemi kalıntıları, ziyaretçilere açılmak için restore ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.