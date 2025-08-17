File Market’ten dikkat çekici karar! Kredi kartı dışında ödeme yok

FİLE MARKET’İN YENİ UYGULAMALARI

Uzun yıllardır BİM çatısı altında hizmet veren File Market, geçtiğimiz aylarda kendi yoluna devam etme kararı aldı. Market zinciri, ‘organik, sağlıklı ve kaliteli ürün’ temasıyla dikkat çekiyor. Son dönemde, birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini askıya alması ve plastik poşet sunmaması gibi uygulamalarıyla gündeme geldi.

PEYAKİDE YENİ ÖDEME POLİTİKASI

Şimdi ise mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yeni uygulama ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alınan karar doğrultusunda, mobil uygulamalar üzerinden yapılan banka kartı ödeme seçeneği kaldırıldı. Bu durumda kullanıcılar, “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısıyla karşılaşıyor.