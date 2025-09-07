Filenin Sultanları Dünya İkincisi! İtalya’ya Kayıp

FİNALDEKİ MAÇIN SONUCU

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 5 set süren mücadelede rakibine 3-2 yenilerek Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu. 5. set sonuçları: Türkiye 8 – İtalya 15, 4. set: Türkiye 25 – İtalya 19, 3. set: Türkiye 24 – İtalya 26, 2. set: Türkiye 25 – İtalya 13, 1. set: Türkiye 23 – İtalya 25.

FİLENİN SULTANLARI’NI FİNALE TAŞIYAN YOL

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 ile mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 ile geçerek yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı 3-1 ile geçerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.