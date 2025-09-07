Filenin Sultanları Dünya İkincisi! İtalya’ya Mağlup Olduk

FİNAL MAÇI SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele etti. Filenin Sultanları, 5 set süren çekişmeli bir maç sonrasında rakibine 3-2 yenilerek Dünya Şampiyonası’nda ikinci sırayı elde etti.

5. SET SONUCU: Türkiye: 8, İtalya: 15

4. SET SONUCU: Türkiye: 25, İtalya: 19

3. SET SONUCU: Türkiye: 24, İtalya: 26

2. SET SONUCU: Türkiye: 25, İtalya: 13

1. SET SONUCU: Türkiye: 23, İtalya: 25

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL ULAŞTI?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup etmekle kalmadı, çeyrek finalde ABD’yi de 3-1’le yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup eden Milliler, tarihleri boyunca ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.