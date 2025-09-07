Filenin Sultanları, Dünya İkincisi Oldu!

FİNALDE İTALYA İLE KARŞILAŞMA

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, beş set süren mücadele sonunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı. Maçtaki set sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

5. SET SONUCU TÜRKİYE: 8

İTALYA: 15

4. SET SONUCU TÜRKİYE: 25

İTALYA: 19

3. SET SONUCU TÜRKİYE: 24

İTALYA: 26

2. SET SONUCU TÜRKİYE: 25

İTALYA: 13

1. SET SONUCU TÜRKİYE: 23

İTALYA: 25

YOLCULUK NE ŞEKİLDE OLDU?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası sırasında E Grubu’ndaki maçlarında İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 şeklinde geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde ABD’yi 3-1’le geçen milliler, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Japonya’yı 3-1’lik skorla geçen Sultanlar, tarihlerinde ilk kez finale ulaşma başarısını gösterdi.