Filenin Sultanları, Dünya İkincisi Oldu!

FİNALDE İTALYA İLE KARŞILAŞMA
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, beş set süren mücadele sonunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı. Maçtaki set sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:
5. SET SONUCU TÜRKİYE: 8
İTALYA: 15
4. SET SONUCU TÜRKİYE: 25
İTALYA: 19
3. SET SONUCU TÜRKİYE: 24
İTALYA: 26
2. SET SONUCU TÜRKİYE: 25
İTALYA: 13
1. SET SONUCU TÜRKİYE: 23
İTALYA: 25
YOLCULUK NE ŞEKİLDE OLDU?
A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası sırasında E Grubu’ndaki maçlarında İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 şeklinde geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde ABD’yi 3-1’le geçen milliler, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Japonya’yı 3-1’lik skorla geçen Sultanlar, tarihlerinde ilk kez finale ulaşma başarısını gösterdi.