Filenin Sultanları, FINA’ya karşı finalde!

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ TARİHİ FİNALE ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir final oynamak için hazır. Filenin Sultanları, bu önemli mücadelede İtalya ile karşı karşıya gelecek. Takım, turnuvada ilk kez şampiyonluk tutkusuyla sahada yer alacak. A Milli Takım ile İtalya’nın karşılaşması saat 15.30’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK DEFA ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞIYORUZ

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’ndaki İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 ile geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Japonya’yı 3-1 ile mağlup ederek tarihinde ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

GEÇMİŞ BAŞARILARIMIZLA İLERİYE BAKIYORUZ

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk katılım 2006 yılında gerçekleşti. O yıldan itibaren, her 4 yılda bir düzenlenen bu önemli organizasyonda arka arkaya 6’ncı kez mücadele ediyor. Milli takım, 2006 yılında 10. sırayı elde etti. 2010 yılında 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. olma başarısını gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak organizasyonu tamamladı.