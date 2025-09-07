Filenin Sultanları İkinci Oldu!

Spor

İTALYANIN KAZANINCA HÜZÜN AĞIRLIK KAZANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele etti. Filenin Sultanları, 5 setin sonucunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası’nda ikinci olabiliyor. Set sonuçları ise aşağıdaki gibi oluştu: 5. set sonucu Türkiye: 8 – İtalya: 15, 4. set sonucu Türkiye: 25 – İtalya: 19, 3. set sonucu Türkiye: 24 – İtalya: 26, 2. set sonucu Türkiye: 25 – İtalya: 13 ve 1. set sonucu Türkiye: 23 – İtalya: 25.

YOLCULUK SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna ulaştı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise ABD ile karşılaşan Milliler, bu karşılaşmayı 3-1’le geçerek yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırmayı başardı.

