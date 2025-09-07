Filenin Sultanları İkincilik Aldı!

FİNAL MAÇININ SONUCUNDAKİ DETAYLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, zorlu mücadelenin ardından rakibi ile 5 set oynayarak 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Maçın set sonuçları ise şöyle sıralandı: 5. set Türkiye: 8, İtalya: 15; 4. set Türkiye: 25, İtalya: 19; 3. set Türkiye: 24, İtalya: 26; 2. set Türkiye: 25, İtalya: 13 ve 1. set Türkiye: 23, İtalya: 25 şeklinde gerçekleşti.

YOLCULUK VE BAŞARILAR

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alarak İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’le geçerek yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı da 3-1’le mağlup ederek tarihlerinde ilk kez finale adını yazdırmış oldu.