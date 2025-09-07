Spor

Filenin Sultanları İkincilik Aldı!

filenin-sultanlari-ikincilik-aldi

FİNAL MAÇININ SONUCUNDAKİ DETAYLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, zorlu mücadelenin ardından rakibi ile 5 set oynayarak 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Maçın set sonuçları ise şöyle sıralandı: 5. set Türkiye: 8, İtalya: 15; 4. set Türkiye: 25, İtalya: 19; 3. set Türkiye: 24, İtalya: 26; 2. set Türkiye: 25, İtalya: 13 ve 1. set Türkiye: 23, İtalya: 25 şeklinde gerçekleşti.

YOLCULUK VE BAŞARILAR

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alarak İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’le geçerek yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı da 3-1’le mağlup ederek tarihlerinde ilk kez finale adını yazdırmış oldu.

TÜRKİYE’ye İMRALI ÖNERİSİ Geliyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Toplantılarda sendikalar, iş dünyası temsilcileriyle birlikte MHP'nin heyet önerisi değerlendirilecek.
Gazze’de 5 Filistinli Açlıktan Öldü

Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle son bir günde 3 çocuk da dahil olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in açlığı silah olarak kullanması büyük tepkilere yol açıyor.

