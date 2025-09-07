Filenin Sultanları İkincilik Kazandı!

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE İTALYA’YA MAĞLUP OLDU

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaşmış durumda. Filenin Sultanları, 5 setin ardından rakibine 3-2 yenilerek Dünya Şampiyonası’nda ikinci sırada yer aldı.

SET SONUÇLARI

5. set sonucu: Türkiye: 8 – İtalya: 15

4. set sonucu: Türkiye: 25 – İtalya: 19

3. set sonucu: Türkiye: 24 – İtalya: 26

2. set sonucu: Türkiye: 25 – İtalya: 13

1. set sonucu: Türkiye: 23 – İtalya: 25

FİLENİN SULTANLARI FİNALE GİDEN YOLDA NASIL İLERLEDİ?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alan İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükselmiş durumda. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başardı. Milliler, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’lik skorla geçerek yarı finale adını yazdırdı. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı da 3-1 yenerek tarihindeki ilk finaline ulaşmayı başardı.