Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0’la yendi

MAÇ SONUCUNDA RAHAT GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın ilk karşılaşmasında İspanya ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima şehrindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen bu mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Türkiye, setleri 25-18, 25-20 ve 25-23 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

DENEYİMLİ İSİMLER KADRODA

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosunda birçok tecrübeli oyuncu yer alıyor. 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında milli takımda bulunan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’daki bu organizasyonda 5’inci kez sahaya çıktı. Takımda, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da milli takımın başarısı için mücadele ediyor.

SIXTH APPEARANCE IN A ROW

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl itibarıyla arka arkaya 6’ncı kez boy gösteriyor. 2006’da şampiyonayı 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010’da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olmayı başardı. 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022 yılında ise 8’inci olarak organizasyonu bitirdi.

MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Filenin Sultanları, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Milli takımın kadrosundaki oyuncular ise şöyle: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin; Pasör çaprazı: Melissa Vargas; Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın; Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal; Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.

Ayrıca, organizasyonun ilk maçının programı şu şekilde:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada