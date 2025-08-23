Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 Yendi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA İSPANYA’YI MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nın ilk karşılaşmasında İspanya ile karşılaştı. Nakhon Ratchasima’daki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0’lık rahat bir skorla kazandı. Setler, Türkiye’nin 25-18, 25-20 ve 25-23’lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇ SONUCU

İlk Set Sonucu: Türkiye 25-18 İspanya

İkinci Set Sonucu: Türkiye 25-20 İspanya

Üçüncü Set Sonucu: Türkiye 25-23 İspanya

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DENeyİMLİ İSİMLER YER ALIYOR

Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda çeşitli tecrübelerle dolu isimler bulunuyor. Kaptan Eda Erdem Dündar, tarihindeki 5’inci kez Tayland’daki organizasyonda sahaya çıkarak, 2006, 2010, 2018 ve 2022’de de milli takımda yer aldı. Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın, Tayland’da başarı için mücadele eden diğer voleybolcular arasında yer alıyor.

MİLLİ TAKIM, ÜST ÜSTE 6. KEZ BOY GÖSTERECEK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk defa 2006 yılında katılan milli takım, bu yıl itibarıyla üst üste 6’ncı kez organizasyona dahil oluyor. 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010 yılında 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci sırada yer aldı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek milli takımın kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylülü Akarçeşme Yatgın

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Organizasyonun ilk maçına 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecek olan ay-yıldızlıların maç programı ise şöyle:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada