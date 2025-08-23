Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 yendi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI RAHAT GALİBİYET ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nın açılış maçında İspanya ile karşılaştı. Nakhon Ratchasima şehrindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Milli takım, setleri 25-18, 25-20 ve 25-23 kazanarak rakibini mağlup etti.

MİLLİ TAKIMDA DENEYİMLİ İSİMLER YER ALIYOR

Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda pek çok deneyimli isim bulunuyor. Dünya şampiyonalarında daha önce 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’daki organizasyonda 5’inci kez mücadele ediyor. Ayrıca, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da milli takımın başarısı için ter döküyor.

MİLLİLER ÜST ÜSTE 6’NCISI OLACAK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk katılımını 2006 yılında yapan milli takım, bu yıl itibarıyla her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda üst üste 6’ncı kez boy gösteriyor. 2006 yılında 10. sırada tamamladıkları şampiyonada, 2010 yılında 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. olma başarısını gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci olarak organizasyonu tamamladı.

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu voleybolcular yer alıyor: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin; Pasör çaprazı: Melissa Vargas; Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın; Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal; Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.

MAÇ PROGRAMI

Tayland’da düzenlenen organizasyondaki ilk karşılaşmasına 23 Ağustos Cumartesi günü çıkacak olan ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekildedir:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada