Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 Yendi

ŞAMPİYONADAKİ İLK MAÇTA RAHAT GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın ilk karşılaşmasında İspanya ile karşılaştı. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları olarak 3-0 gibi net bir skorla galip geldi. Milli takım setleri 25-18, 25-20 ve 25-23’lük sonuçlarla kazanarak İspanya’nın üstesinden geldi.

TECRÜBELİ İSİMLER KADRODA YER ALIYOR

Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda deneyimli isimler bulunuyor. 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonalarında forma giyen kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’daki organizasyon sırasında bu turnuvada 5’inci kez sahada yer aldı. Ekibin diğer önemli oyuncuları arasında Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın, milli takımın galibiyeti için mücadele ediyor.

6’NCISİ KEZ BOY GÖSTERİYORLAR

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan milli takım, bu yıl itibarıyla her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda üst üste 6’ncı kez katılıyor. Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milliler, 2010 yılında 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. olmaya başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci olarak turnuvayı tamamladı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Milletin mücadele ettiği E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak takımın kadrosu şu şekildedir: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin. Pasör çaprazı: Melissa Vargas. Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın. Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal. Liberolar: Gizem Örge, Eylü Akarçeşme Yatgın. Millilerin maç programı ise şöyledir:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada