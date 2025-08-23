Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 Yendi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI İSPANYA’YI YENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nın ilk maçında İspanya ile mücadele etti. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-0 gibi etkili bir skorla galip tamamladı. Takım, setleri 25-18, 25-20 ve 25-23’lük skorlarla kazanarak İspanya karşısında zafer elde etti. TÜRKİYE – İSPANYA: 3-0 (MAÇ SONUCU) 1. Set Sonucu: Türkiye 25-18 İspanya 2. Set Sonucu: Türkiye 25-20 İspanya 3. Set Sonucu: Türkiye 25-23 İspanya

DENeyİMLİ İSİMLER KADRODA YER ALIYOR

A Milli Takım, Dünya Şampiyonası kadrosunda birçok tecrübeli oyuncuya sahip. 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarındaki şampiyonalarda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’da 5. kez sahaya çıktı. Milli takımda; Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da milli takımın başarısı için mücadele ediyor.

ALTINCI KEZ BOY GÖSTERİYORLAR

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl 6. kez organizasyonda yer alıyor. 2006 yılında 10. sırada yer alan milli takım, 2010 yılında 6. olmayı başardı ve 7 galibiyet ile 7 mağlubiyet aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014 yılında 9. sırada, 2018’de 10. sırada ve 2022’de 8. sırada organizasyonu tamamladı.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek olan milli takım, aşağıdaki maç programına göre sahaya çıkacak:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada