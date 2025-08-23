Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 yendi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ZAFERLE BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nın açılış maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Filenin Sultanları, setleri 25-18, 25-20 ve 25-23 alarak İspanya’ya üstünlük sağladı.

DENEYİMLİ KADRO LAZIM

Milli takımın kadrosunda, çeşitli dünya şampiyonalarında deneyim kazanmış isimler yer almakta. 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında kadroda bulunan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’daki organizasyonda 5. kez sahaya çıkma fırsatı buldu. Bunun yanı sıra, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın gibi oyuncular da takımın başarısı için mücadele ediyor.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, her 4 yılda bir düzenlenen bu organizasyonda üst üste 6’ncı kez yer alıyor. 2006’da 10. sırayı alan milli takım, 2010’da 6. olmayı başardı. 2014’te 9. sırada yer alan takım, 2018’de 10. ve 2022’de 8. olarak şampiyonayı tamamladı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncuları da şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

MATCH PROGRAMI

Organizasyonun ilk karşılaşması 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Ay-yıldızlıların maç programı ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

– 23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

– 25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

– 27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada