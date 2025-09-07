Spor

Filenin Sultanları, İtalya’yı yendi

FİNAL MAÇI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, 5 set sonucunda rakibine 3-2 yenilerek bu turnuvada ikinci oldu.

SET SONUÇLARI

5. set sonucu: Türkiye: 8 – İtalya: 15
4. set sonucu: Türkiye: 25 – İtalya: 19
3. set sonucu: Türkiye: 24 – İtalya: 26
2. set sonucu: Türkiye: 25 – İtalya: 13
1. set sonucu: Türkiye: 23 – İtalya: 25

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna ulaştı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ABD’yi 3-1’le geçerek yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya’yı 3-1’le mağlup ederek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.

