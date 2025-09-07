Filenin Sultanları’nın Rakibi İtalya Oldu

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ GURURLANDIRIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sergilediği etkileyici performansla Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Yarı finalde güçlü rakiplerinden biri olan Japonya’yı geride bırakan Filenin Sultanları, bu kritik mücadeleden zaferle ayrıldı ve şimdi finalde şampiyonluk için ter dökecek.

İTALYA İLE FİNALDE KARŞILAŞACAK

Filenin Sultanları’nın 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki karşılaşacağı rakip İtalya olarak belirlendi. Diğer yarı final mücadelesinde İtalya, Brezilya’yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Sonuç olarak, A Milli Kadın Voleybol Takımımız finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

BÜYÜK FİNAL BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü saat 15:30’da başlayacak.